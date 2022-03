Koffieapparaat of stofzuiger kapot? Apeldoorn wil veel minder elektrische apparaten op de afvalberg

update & video EOD vindt restanten van V1 bom in een weiland in Klarenbeek

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is de hele dag bezig geweest met opgravingen in een weiland aan de Zutphenseweg in Klarenbeek. De gemeente Voorst gaf daartoe opdracht na een tip. Inmiddels is bekend dat er ‘kleine restanten van een V1 bom’ zijn gevonden.

24 maart