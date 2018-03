Koffiehuisje in Apeldoorn-Zuid is er vooral voor ontmoeting

Een regenbui bracht Sien Schumacher op het idee. Sleutels vergeten en dus was het buiten wachten geblazen. Zo kwam de gedachte dat er in haar componistenbuurt eigenlijk geen leuke plek was om even de tijd door te brengen. Daar kwam de ervaring bij die Schumacher opdeed in Kerschoten. Voor zorginstelling De Passerel werkte ze soms in wijkcentrum De Groene Hoven. ,,Daar voelde ik me echt als een vis in het water.'' Waarom zoiets niet in haar eigen buurtje in Zuid beginnen? Die vraag was beantwoord voordat 'ie gesteld was: Schumacher (41) gaat het gewoon proberen. ,,Ik ben nogal impulsief.''