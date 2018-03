Koffiehuus Ugchelen ontdooit waterleiding zelf met brander

De snijdende kou van deze donderdag gaat niet alleen door jassen heen, maar trekt ook door de muren. Zo is 't Koffiehuus in Ugchelen vandaag slachtoffer geworden van de vrieskou. Door een bevroren waterleiding is de lunchroom tot half drie dicht geweest.

Eigenaresse Annika van Kruijssen merkte vanochtend dat er geen water uit de kraan kwam. Ook de koffieautomaat deed het niet meer. Van Kruijssen kwam al snel tot de conclusie dat de leiding bevroren was. Samen met de eigenaar van het pand waar 't Koffiehuus gevestigd is, heeft Van Kruijssen de leiding handmatig ontdooid met een brander. Er zou een monteur komen om de leiding te repareren, maar tevergeefs. ,,De monteur is nooit geweest. We waren vast niet de enige met leiding-problemen.''

Lieve berichtjes

De financiële schade is voor Van Kruijssen groot: ,,Donderdag is een heel drukke dag voor ons. Het is gewoon balen als je mensen die gereserveerd hebben moet afbellen. We hebben ook mensen aan de deur moeten wegsturen.'' Gelukkig kreeg de eigenaresse ook veel begrip van klanten. ,,Ik heb heel veel lieve berichtjes van mensen gekregen, die het echt heel vervelend voor mij vonden.''