Kogel dreigt toch voor zwijnen Hoenderloo

Wild wordt in principe met hekken en wildroosters buiten Hoenderloo gehouden. Door gaten in hekken zijn zwijnen alsnog het dorp ingekomen. De gemeente Apeldoorn schakelde Harry Voss in, voormalig raadslid voor de Partij voor de Dieren en groot kenner van de Veluwse natuur en het zwijn in het bijzonder.



Op allerlei manieren is geprobeerd de wilde varkens weer aan de goede kant van de hekken te krijgen. Voor een deel is dat gelukt, maar niet met alle dieren. Een van de laatste opties was de zwijnen met pijltjes te verdoven, om ze daarna slapend op de juiste plek te kunnen zetten. Dat lukt niet, schetst de gemeente: de schutter kan de dieren niet dicht genoeg naderen. Ook zouden de pijltjes te weinig uitrichten omdat de dieren door adrenaline gedreven zijn. Er rest geen andere weg meer dan de zwijnen die toch nog in het dorp komen, dood te schieten, concludeert de gemeente.