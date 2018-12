Kogel dreigt voor doorgebroken zwijnen die ravage aanrichtten op Landgoed Sollewerf in Beekbergen

Nieuwe wereldkam­pi­oen karten: 12-jarige Robert uit Eerbeek pakt titel in Brazilië

3 december Nederland, en het Gelderse Eerbeek in het bijzonder, is een wereldkampioen in karten rijker. De 12-jarige Robert de Haan versloeg dit weekend in Brazilië zijn tegenstanders in de junior klasse met overmacht tijdens de Rotax Grand Finals.