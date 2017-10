Kogel dreigt voor wilde zwijnen in park Aardhuis

Verzekeraar betaalt miljoen voor afgebrande vluch­te­lin­gen­vil­la Twello

5:00 De verzekering keert een miljoen euro uit voor de her- en verbouw van de vluchtelingenvilla in Twello. Ten opzichte van de plannen van vóór de verwoestende brand, scheelt dat de gemeente flink wat geld. Het is ze in Voorst om het even: ,,We hebben het pand aangeschaft met een doel."