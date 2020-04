Kok die eigenaar afhaalrestaurant Jing Seng in Apeldoorn neerstak blijft in cel

Dinsdag moest M. zich voor een pro forma-zitting melden in de Zutphense rechtbank. Hij belde vanuit de gevangenis in. Zijn advocaat vroeg -ook via beeldbellen- om vrijlating van de man uit voorarrest.

Wachten op psychische onderzoeken

,,Psychische overmacht is waarschijnlijk de oorzaak geweest van de gebeurtenissen. Dan hoort hij niet thuis in de gevangenis”, aldus de advocaat.

De officier van justitie vond vrijlating echter geen goed idee. ,,We wachten nog op een rapport over de psychische gesteldheid van meneer. Het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, red.) moet dat nog maken. Door een tekort aan psychiaters is dat echter vertraagd.”

En dus ziet de officier Y. liever achter de tralies tot zeker de volgende pro forma-zitting op 7 juli. De rechtbank is dat met hem eens. ,,We hebben nu nog geen onderbouwing voor psychische overmacht, dat moeten we eerst afwachten.”

Raadsels over de steekpartij

De steekpartij in de afhaalchinees aan de Zwolseweg is nog altijd met raadsels omgeven en daar kwam in de rechtbank niet veel verandering in. Vaststaat dat Y. zich na de gebeurtenissen direct aangaf bij de politie.