Komende maanden groot onderhoud op Knooppunt Beekbergen met Vaassen

De komende maanden vindt er groot onderhoud plaats op het knooppunt tussen Beekbergen en Vaassen.

In de week van 30 mei tot 10 juni vinden er werkzaamheden plaats tussen Apeldoorn en Vaassen in de richting van Zwolle. Op doordeweekse dagen kunnen voertuigen gebruik maken van twee rijstroken per richting. In de nachten en de weekenden is er slechts één rijstrook beschikbaar in de richting van Zwolle. Ook worden in de nachten en weekenden de oprit Apeldoorn-Noord (25) richting Zwolle en de afrit komende vanuit Arnhem afgesloten. De oprit richting Arnhem en de afrit vanuit Zwolle zijn wel bereikbaar.

Traject Apeldoorn en Vaassen

Van 10 juni tot 25 juni wordt er aan de weg gewerkt tussen Apeldoorn en Vaassen in de richting van Arnhem. Op doordeweekse dagen zijn overdag altijd twee rijstroken per richting beschikbaar. In de nachten en weekenden is er één rijstrook beschikbaar in de richting van Arnhem. In de nachten en de weekenden worden de oprit Apeldoorn-Noord (25) richting Arnhem en de afrit komende vanuit Zwolle afgesloten. De afrit richting Arnhem en de oprit vanuit Zwolle zijn bereikbaar.

Knooppunt Beekbergen

Tussen 3 juli en 9 juli is er een nacht- en weekendafsluiting tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in de richting van Zwolle. Van zaterdag 3 juli kan er van 20.00 uur tot maandag 5 juli 06.00 uur niet op de snelweg gereden worden. Doordeweeks kan van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli tussen 20.00 uur en 06.00 uur de snelweg niet gebruikt worden. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de N345.

Van 9 juli 20.00 uur tot maandag 12 juli 06.00 uur is er een weekendafsluiting tussen aansluiting Apeldoorn en knooppunt Beekbergen in de richting van Arnhem. Het verkeer wordt omgeleid via de N345 en de A1.

De aansluiting Apeldoorn zal tussen vrijdag 16 juli 20.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 uur moeilijk bereikbaar zijn. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50. De oprit voor het verkeer richting Zwolle en de afrit komende vanuit Arnhem is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

De oprit Apeldoorn richting Zwolle wordt van 23 juli vanaf 19.30 uur tot en met 26 juli afgesloten. Er is één rijstrook beschikbaar op de hoofdrijbaan bij Apeldoorn in de van richting Zwolle. Het verkeer van de N345 in de richting van Zwolle wordt omgeleid via knooppunt Beekbergen.

Laatste weekend

In het laatste weekend van juli zijn er weekendafsluitingen van de hoofdrijbaan en de op- en afrit bij aansluiting Apeldoorn. De oprit Apeldoorn is van vrijdag 30 juli tot maandag 2 augustus in de richting van Arnhem afgesloten. De afrit Apeldoorn is van zaterdag 31 juli tot maandag 2 augustus komende vanuit Zwolle afgesloten. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer op de A50 in de richting van Arnhem. Het verkeer wordt omgeleid via de volgende aansluiting.