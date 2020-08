Komt de toekomstige tennislegende straks uit Apeldoorn?

Mercedes crasht na achtervol­ging in Apeldoorn: bijrijder gepakt, bestuurder voortvluch­tig

17 augustus Politieagenten zijn in de omgeving van de Boerhaavestraat in Apeldoorn op zoek naar de bestuurder van een zilverkleurige Mercedes die vluchtte toen zij hem een stopteken gaven op de A50. De politie wilde de auto met daarin twee personen controleren. Vermoedelijk was de auto gestolen.