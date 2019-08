Komt er een fietsverbod op winkelcentrum De Eglantier? Bijna blinde Guido hoopt het: ‘Het is nu heel beangstigend’

Het is een geweldige plek om als visueel beperkte te wonen, zegt Guido Kesler. Hij woont in een appartement boven de winkels van de Eglantier. ,,Het enige waar ik niet aan heb gedacht is het feit dat er in het winkelcentrum gefietst mag worden. Ik zie fietsers niet of pas op het allerlaatste moment aankomen. Dat is heel beangstigend.’’