Komt ‘Miss Teen of The Netherlands’ uit Ugchelen of Meppel?

Anne Brouwer (Ugchelen) en Thaliya la Cruz (Meppel) maken kans op de titel Miss Teen of The Netherlands. Beide tieners staan zaterdag in de finale van de Nederlandse missverkiezing.

De zoektocht naar Miss Teen of The Netherlands maakt onderdeel uit van de verkiezing voor Miss Beauty of the Netherlands en is bedoeld voor kandidaten in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar oud. Behalve in deze categorie wordt er zaterdag ook een winnares uitgeroepen in de strijd om Miss Beauty of the Netherlands en Miss Intercontinental Netherlands. Beide verkiezingen zijn bedoeld voor deelnemers in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar oud.

In alle drie de categorieën hebben twaalf finalisten zich geplaatst via provinciale voorverkiezingen. Brouwer en La Cruz werden daarbij uitgeroepen tot respectievelijk Miss Teen of Gelderland en Miss Teen of Drenthe. Samen met vertegenwoordigers uit de tien overige provincies bepalen zij wie er uit wordt geroepen tot Miss Teen of The Netherlands. De winnaars in de verschillende categorieën vertegenwoordigen Nederland bij de internationale verkiezingen Miss Earth in de Filipijnen, Miss Teen International in India en Miss Intercontinental in Egypte.

De finale van de verkiezing voor Miss Beauty of the Netherlands vindt aanstaande zaterdag plaats in Hilversum. Jandino Asporaat presenteert de avond, terwijl Def Rhymz optreedt tijdens de bikinironde en Ferry Somogyi plaats neemt in de jury.

Volledig scherm Thaliya la Cruz uit Meppel is een van de twaalf finalisten voor de verkiezing van Miss Teen of The Netherlands. © Roy Froma. Make-up Artist: Andjani Triloki. Hairstyling: Chantal Wilschut. Styling: Tessa le Conge.