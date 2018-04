'Koning kauw' terroriseert Apeldoornse wijk

Een rondje door de wijk leert dat iedereen op een andere manier kennis heeft gemaakt met de kauw (door sommigen een kraai genoemd, maar aan de hand van foto's is vast te stellen dat het dat niet is). De overbuurvrouw raakte bijna haar aansteker kwijt, omdat het dier het glimmende object wel aantrekkelijk vond en bij weer een ander was de vogel brutaal op de tenen komen pikken.



Omdat het dier geringd is zou je denken dat de eigenaar makkelijk te achterhalen is, maar dat blijkt niet zo. Bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers verstrekken ze wel de ringen voor een in gevangenschap gehouden kauw, maar kunnen ze geen overzicht geven van waar die mensen wonen. ,,Met 22.000 leden zijn wij de grootste organisatie in Nederland die vogelringen verstrekt", zegt Hans van der Stroom namens de bond. ,,En zo uit het hoofd zijn er hooguit enige tientallen mensen in Nederland die een kauw hebben. Het is een beschermde vogel, die je alleen mag hebben als hij in gevangenschap geboren is. Maar daarna mogen die dieren - met ring - wel weer verhandeld worden. Want haal je hem zelf uit een nest in de natuur, dan kan dat een boete van 800 euro opleveren. Vandaar dat we de ringnummers ook aan de overheid doorgeven in verband met controles".