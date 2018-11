Koning Lodewijk Napoleon springt nog steeds voor Apeldoornse armen in de bres

Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent, becijferde Eurostat vorige maand. In Apeldoorn zijn verschillende fondsen voor armoedebestrijding, maar niet iedereen kent het bestaan daar van.