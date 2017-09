Koning opent vernieuwde Huis der Provincie van Gelderland

Het provinciehuis aan de Markt is in de afgelopen anderhalf jaar helemaal gerenoveerd. Op de grote binnenplaats is een groot, doorzichtig dak geplaatst. Ook van binnen ziet het gebouw, dat in 1954 werd gebouwd en een wederopbouwmonument is, er helemaal anders uit. Naast het provinciehuis is een nieuw kantoor gebouwd voor de provinciale ambtenaren. Hiervoor zijn twee oude kantoren gesloopt.