Koning verliest miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo als hij gebied blijft afsluiten

Dat meldt de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver mocht de koning het gesubsidieerde Kroondomein tijdens het jachtseizoen op slot gooien om in het najaar ongestoord te kunnen jagen op de Veluwe.

Actievoerders maken hier al jaren bezwaar tegen, gesteund door de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Ook juristen hebben forse kritiek geuit. Zij stellen dat de koning oneigenlijk gebruik maakt van de 4,7 miljoen aan subsidie voor natuurbeheer die het Kroondomein de afgelopen vijf jaar heeft ontvangen.

Uitzondering

Wie aanspraak wil maken op deze subsidieregeling moet het betreffende natuurgebied 358 dagen per jaar openstellen voor het publiek. De aanvrager mag daarnaast maximaal één hectare afsluiten voor privégebruik. Dat gebeurde niet, want voor het koningshuis maakte het ministerie van Landbouw in 2016 echter een uitzondering. Het was de koning toegestaan om van half september tot half december 7200 hectare van het gebied af te sluiten met behoud van de miljoenensubsidie.

Afgelopen voorjaar hield de minister nog vol dat ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de koning hiervan de reden was. Eerder gaf Schouten als reden op dat sluiting van het Kroondomein noodzakelijk was om het ‘unieke karakter van het gebied te behouden’. De periodieke sluiting was volgens de minister ‘essentieel is voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van hoefdieren en recreatie’.

Quote Het Kroondo­mein is een geschenk van Wilhelmina aan het volk en moet daarom altijd toeganke­lijk zijn Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren

In de nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2027 is van dat alles geen sprake meer. Het ministerie van Landbouw volgt voor de komende jaren de subsidieverordening van de provincie Gelderland. ‘Met het aanvragen van de subsidie verplicht de aanvrager zich de subsidiabele terreinen 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang open te stellen’, schrijft de minister aan de Kamer. ‘Uitzonderingen hierop komen volledig overeen met de voorwaarden van de Gelderse regeling.’

Voorwaarden

Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) is verrast door de brief van Schouten maar noemt het ‘geweldig nieuws’. ,,Als de koning subsidie wil, dan moet hij gewoon voldoen aan de voorwaarden. Dat is evident.’’ Mocht Willem-Alexander afzien van de subsidie, dan nog moet het Kroondomein het hele jaar open blijven, zegt Wassenberg. Hij wijst een motie van zijn partij van die strekking die in 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. ,,Het Kroondomein is een geschenk van Wilhelmina aan het volk en moet daarom altijd toegankelijk zijn. Subsidie of geen subsidie.’’

‘Jacht doorslaggevend’

Afgelopen voorjaar gaf minister Schouten op verzoek van de Tweede Kamer de onderliggende stukken uit dit dossier vrij. Daaruit viel op te maken dat de uitzonderingspositie voor het Kroondomein onder druk van de ambtelijke en politieke top werd geforceerd. Wassenberg leidde daaruit af dat dat niet de privacy van de koning maar de jacht doorslaggevend was.

