Koning vervult opvallende dubbelrol op EK in Apeldoorn

VIDEO Steenmar­ter­plaag in Apeldoorn: Gerda lost het op met hondenhaar

9:06 De voorbije weken uitten bewoners van de Apeldoornse wijken Welgelegen en De Maten hun zorgen over de steenmarter. Gerda Slijkhuis had aan de Henriëtte van Eyklaan, een zijstraat van de Zutphensestraat, ook last van het beest. Tot ze een grote papieren zak op de oprit legde. Maar daar wil ze nu eigenlijk wel een keer vanaf.