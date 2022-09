Koningin Elizabeth had een speciale band met Paleis Het Loo (en roots op de Veluwe)

,,Zowel het Britse als het Nederlandse Koningshuis hebben dezelfde voorvaderen", zegt conservator Paul Rem van Paleis het Loo. ,,Koningin Elizabeth kwam verschillende malen naar Nederland. Dat is al bijzonder. Maar tijdens de viering dat het 300 jaar geleden was dat Willem III en Mary op de troon kwamen in 1988 was ze ook in Apeldoorn."