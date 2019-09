Koningin Máxima bezoekt Nlgroeit in Apeldoorn en geeft tips aan Gelderse ondernemers

Deze gemeenten in Oost-Nederland bezitten de meeste patenten

13:55 De gemeente Hardenberg is koploper als het gaat om het aantal patenten in Oost-Nederland. Er zijn relatief gezien 5.5 patenten per 1000 inwoners in de grensgemeente. Op de voet volgen de gemeenten Lochem (5,4) en Brummen (5,3). Dit blijkt uit cijfers die dataplatform LocalFocus vandaag publiceerde.