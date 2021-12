‘Koningskinderen’ verbaasd over privéfeestje Amalia: ‘Niet slim, waar waren Willem-Alexander en Máxima?’

VIDEO Politie doorzoekt nieuwe woning in Deventer in zaak vermiste Ercan uit Apeldoorn

In een woning aan de Zevenbergenstraat in Deventer wordt gezocht naar de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn. Volgens de politie zijn er mogelijk relevante sporen in de woning aanwezig. De bewoners mogen hun huis gedurende het onderzoek niet in, maar zijn volgens de politie niet aangehouden.

15 december