Koninklijke bomen van Het Loo maken symbolische vrijheidsreis naar Engeland en Canada

De boom is een ent uit een esdoorn met een koninklijke geschiedenis. Prinses Juliana schonk haar moeder - koningin Wilhelmina - na de bevrijding een aantal esdoorns. Als herinnering aan het verblijf in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bomen werden op verschillende plekken in het paleispark geplant. Na verloop van tijd sprong het exemplaar op de klosbaan het meest in het oog. Vanuit haar woongedeelte in het paleis had koningin Wilhelmina er een uitstekend zicht op, en het kan niet anders dan dat veel bezoekers van het paleismuseum de boom ook is opgevallen.

Zaag

Tot juni 2018, want toen ging de zaag er in. Een storm had een deel van de kroon afgebroken, daarna bleek bovendien uit onderzoek dat de kern van de boom slecht was. Een geluk is dat eerder al enten van de boom waren genomen. Die zijn inmiddels uitgegroeid tot frisse, jonge bomen.

Herdenking

Een daarvan - vier meter hoog - gaat dinsdag per vrachtwagen naar Londen. De bedoeling is dat hij fier op de militaire begraafplaats Mill Hill staat als daar op 8 november een herenkingsceremonie is. Het gaat om een herdenking van de Nederlandse militairen en burgers in overheidsdienst die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië sneuvelden. Op het ereveld liggen 254 Nederlanders.