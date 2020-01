Koninklijke eer voor CSV-steunpilaar Hans Hospers

Apeldoorn haalt delen uit herinrich­ting Marktplein naar voren, met risico van dubbel werk

6:30 Het Marktplein in Apeldoorn wordt zo snel mogelijk alvast op drie punten aangepast. Of de totale herinrichting ooit doorgaat is onzeker. Zeker is wel dat de kosten daarvan nog hoger worden door nu alleen drie onderdelen aan te leggen.