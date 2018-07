Koninklijke esdoorn verdwijnt, maar herinnering blijft in leven

OM wil Apeldoorn­se orthodon­tist 10 maanden cel in voor betasten vrouwen

15:48 Tegen de Apeldoornse orthodontist Jahid P. (31), die meerdere meisjes en vrouwen betast zou hebben, is een gevangenisstraf van 10 maanden geëist. Donderdagmiddag moest hij bij de rechtbank in Zwolle voorkomen, maar de orthodontist zelf was afwezig.