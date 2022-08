‘Koninklijke ontvangst’ in Paleis Het Loo met ‘majesteitelijk’ postzegelvel

Na een renovatie van ruim vier jaar verwelkomt Paleis Het Loo weer bezoekers in de volledig vernieuwde vertrekken. PostNL viert de feestelijke heropening van het museum met een ‘majesteitelijk postzegelvel’. Die zijn sinds dinsdag te verkrijgen. In Het Loo krijgen bezoekers een inkijkje in de persoonlijke vertrekken van vorstinnen die door de eeuwen heen in het paleis woonden en werkten.

Algemeen directeur Michel van Maarseveen ontving het eerste postzegelvel uit handen van Stephan van den Eijnden, commercieel directeur van PostNL Mail. Het vel is ontworpen door Anne Schaufeli en Huub de Lang. Hun ontwerp neemt je mee in de geschiedenis van het paleis aan de hand van de vertrekken van vorstinnen die tijdens drie eeuwen hof- en buitenleven in Apeldoorn een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het postzegelvel telt tien zegels, waarop vijf koninklijke vertrekken zijn te bewonderen: de bedkamer van Mary Stuart, de toiletkamer van Sophie van Württemberg, de zitkamers van Emma van Waldeck-Pyrmont en van Wilhelmina van Oranje-Nassau en de slaapkamer van Juliana van Oranje-Nassau.

Schaufeli licht hun keuze toe: ,,Van elk hebben we een vertrek gekozen zoals dat in het paleis is te bezichtigen. Met de inrichting uit hun tijd. Juliana bijvoorbeeld heeft er als kind gewoond, later niet. Daarom is er alleen een slaapkamer van haar te zien.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel Paleis Het Loo telt tien persoonlijke postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn uitsluitend verkrijgbaar via de webshop en bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.

Drie eeuwen geschiedenis

Paleis Het Loo werd in 1686 oorspronkelijk gebouwd als zomerverblijf voor stadhouder Willem III en zijn echtgenote prinses Mary Stuart. Toen het echtpaar in 1689 koning en koningin werd van Engeland, Schotland en Ierland bouwden ze het uit tot een weelderig paleis dat een koningspaar waardig was. Tot 1975 bleef Paleis Het Loo in gebruik als zomerverblijf en werkpaleis voor opeenvolgende generaties uit het Huis Oranje-Nassau.

Daarna werd het ingericht als museum. Tussen 2018 en april 2022 was het paleis gesloten voor publiek en onderging het een grondige renovatie die de historische vertrekken volledig in ere heeft hersteld. Onder het voorplein gaat de verbouwing intussen verder. Die uitbreiding van het museum is klaar in 2023.

Paleis Het Loo is dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de zomervakantie is het paleis ook op maandag open.