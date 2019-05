Koninklijke voertuigen bij Paleis Het Loo trekken veel bekijks

video Freestyle is een manier van leven voor Jasmijn Janssen (20) uit Apeldoorn

11:59 Hup, een handstand op de grove stenen van de weg naast haar ouderlijk huis. De bal geklemd tussen hamstring en kuit en met een soepele beweging gooit ze de bal omhoog. Die komt neer op haar voetzool en ligt stil. Voor een paar seconden. De glimlach is groot. ,,Hier wil ik de beste van de wereld in worden”, zegt Jasmijn Janssen (20), freestyle-voetbalkunstenaar uit Apeldoorn, net terug van het EK in Boedapest.