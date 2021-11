Kop-staart botsing op A50 bij Beekbergen: één gewonde naar het ziekenhuis

UPDATE Grote vondst van mogelijk drugsafval bij Bo-Rent in Apeldoorn

Een grote partij blauwe jerrycans is donderdagmiddag ontdekt in een busje bij Bo-Rent in Apeldoorn. De draagvaten zijn gevuld met een verdachte vloeistof, mogelijk zou het hierbij gaan om drugsafval. Daarnaast werden in het busje ook grote witte zakken ontdekt. Wat er in de zakken zou zitten is onduidelijk.

19 november