Kop-staartbotsing op Apeldoornse Loolaan: slachtoffer naar ziekenhuis

Ex-gevangenen zweten lockdown van zich af in Apeldoorn­se gym: ‘Het is een anker in mijn leven’

27 maart Re-integreren na een gevangenisstraf is al zwaar, maar in ‘lockdowntijd’ bijna niet te doen, ervaart Ronald (52) uit Apeldoorn. ,,Ik zit niet meer letterlijk in de cel, maar ik voel me opnieuw opgesloten.’’ Voor hem - en elf andere ex-gedetineerden - komt het speciale sportprogramma van Tactus Reclassering en sportschool The Gym uit Apeldoorn als een geschenk uit de hemel vallen.