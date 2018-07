Koper voor Sportfondsenbad in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn zette het bad aan de Van Huutstraat in het centrum vorig jaar tegelijk met de voormalige Koningin Wilhelminaschool aan de Kerklaan in de verkoop. Beide kanden konden los van elkaar verkocht worden, maar de gemeente hoopt wel dat er 'samenhang' is in de herontwikkeling van beide complexen. De school is ook onder voorbehoud verkocht. De gemeente wil geen mededelingen doen over de koper(s) of de gesprekken die nu gaande zijn over de nieuwe invulling.