Kopers azen op complex Hoenderloo Groep: miljoenen meer waard met andere invulling

De dorpsraad Hoenderloos Belang sprak recent in de Stentor zijn zorgen over de situatie uit en uitte die ook in een brief aan minister Hugo de Jonge. De dorpsraad schaart zich achter het plan van medewerkers en oud-medewerkers voor een kleinschalige doorstart van de Hoenderloo Groep, omdat dit het best zou passen bij het dorp. Er wordt druk gespeculeerd over wat er anders zou kunnen komen op het complex van het voormalige 'jongenshuis’ - een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld, een golfbaan of een vakantiebungalowpark - en met geen van de opties die worden genoemd zijn de dorpsbewoners blij. Het terrein omvat een derde deel van het dorp.