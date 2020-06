Kopje koffie, extra vakken: Apeldoorn verzacht fiets-maatregelen in binnenstad een beetje

Fietsstallingen in de binnenstad van Apeldoorn zijn met ingang van dit weekend langer open. Daarnaast komen er extra vakken op straat om scooters en fietsen in achter te laten. Ook voegt de gemeente ‘wat vriendelijkheid’ toe door meer service én een kopje koffie te bieden. Eenrichtingsgeboden voor voetgangers blijven wel in stand.

Sinds vorige week mogen bezoekers aan de binnenstad hun fiets niet zomaar meer ergens neer zetten. Fietsen die buiten een stalling, rek of aangewezen vak staan, kunnen worden weggehaald. Vorige week zaterdag heeft de gemeente de eerste fietsen al verwijderd. Die gaan naar een stalling aan de Paslaan, waar de eigenaar haar of zijn bezit weer kan ophalen.

Op zaterdagen zijn er voortaan speciale fietsvakken rondom de markt te vinden. Voor scooters is er alle dagen in de week een vak op de Hoofdstraat nabij de Onze Lieve Vrouwe-kerk, en een nabij ACEC/het Beekpark.

Kopje koffie

In straten waar normaal gesproken veel mensen even hun fiets neerzetten, wordt met stickers aangegeven dat dat niet de bedoeling is. ,,Verder voegen we wat vriendelijkheid toe in de stad’’, zegt gemeentewoordvoerder Roel van Vemde. Twaalf mensen gaan zaterdag bezoekers de snelste weg naar een fietsparkeerplek wijzen. Wie daar een fiets stalt krijgt bovendien een waardebon voor een kopje koffie. Die is in te wisselen op circa veertig plekken.

Kapelstraat

Het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op een aantal plekken blijft voorlopig van kracht op drukke dagen. Ondernemers in met name de Kapelstraat balen daar flink van. Afgelopen week hebben zij daarover contact gehad met de gemeente. Die wil echter eerst nog even de verdere ontwikkelingen afwachten voor er iets in die regeling wordt aangepast. De gemeente kijkt daarbij naar zowel de toenemende drukte in de binnenstad als de mate waarin het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Teleurgesteld