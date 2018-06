Korenaar kan geen potten breken op landelijke finaledag schoolvoetbal

De eerste wedstrijd speelde de Korenaar met 0-0 gelijk. Door een 2-0 nederlaag in het tweede pouleduel werd de halve finale op doelsaldo niet gehaald. In de wedstrijd om de vijfde plek, tegen de Morgenster uit Sleeuwijk, waren er de nodige kansen. De eindstand gaf echter een 1-0 nederlaag aan.

Gezongen

,,Het was een fantastische dag'', keek Van Straten, leerkracht van groep 8, verder dan de resultaten. ,,We hebben de hele heenweg in de bus liedjes gezongen. de spirit was heel goed. De ploeg heeft moedig gestreden. We kunnen ons zelf niets kwalijk nemen.''