Korenaar op jacht naar voetbaltitel in Zeist

Winkelroof in Apeldoorn: 'Wie stapt er nu met een pistool een dierenwin­kel binnen?'

7:31 Waar landelijk gezien het aantal overvallen daalt, schiet Apeldoorn de andere kant op: vier gewapende winkelovervallen in één week. De politie staat op scherp, winkeliers waarschuwen elkaar via een groepsapp, maar hebben de schrik goed te pakken. Want wie stapt nou de Wibra of de dierenwinkel binnen met een pistool?