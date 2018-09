Korps Beekbergen wint brandweerwedstrijden

Apeldoorn­se kunstenaar Jack in Steenrijk, Straatarm

19:00 De Apeldoornse kunstenaar Jack Liemburg is dinsdag te zien in het SBS6-televisieprogramma Steenrijk, Straatarm. Hij ruilt samen met zijn vriendin Betty zijn luxe leven in met dat van de familie Heeswijk uit Lelystad. Zij wonen in een sociale huurwoning en moet rondkomen met weinig geld.