Kort geding kan huisontruiming Apeldoorners niet voorkomen

In een laatste wanhoopspoging richtte Apeldoorner André Bos zich met zijn advocaat vandaag tijdens een kort geding in de Zutphense rechtbank tot de rechter om een huisuitzetting te voorkomen. Die staat voor maandagochtend gepland, waarbij niet alleen Bos het huis uit moet, maar ook Sonja en haar dochter Narda van Bremen, met wie hij de zorgwoning van stichting De Woonmensen deelt.

De woning waar het om draait is een zogenoemde kangoeroewoning, waarbij twee zelfstandige woningen binnendoor met elkaar verbonden zijn. Het is Bos, die longpatiënt is, er alles aan gelegen om bij elkaar te blijven wonen omwille van mantelzorg.

Inhoudelijke behandeling

De uitzetting werd november vorig jaar door de kantonrechter in Apeldoorn bekrachtigd. Hierdoor kon de rechter alleen oordelen of de kantonrechter juridisch gezien de mist in is gegaan of dat er na zijn vonnis nog nieuwe ontwikkelingen zijn geweest die een uitzetting kunnen voorkomen. Een inhoudelijke behandeling van de achterliggende redenen voor de ontruiming was dan ook niet aan de orde, tot frustratie van Bos. ,,Het grote verwijt is dat wij niet hebben ingestemd met een hulpverleningsplan. Dat heb ik gecorrigeerd opgestuurd naar de woningstichting, maar dat werd geweigerd. En zonder een hulpverleningsplan, is onze huurovereenkomst niet verlengd.''

De uitzetting komt niet uit de lucht vallen, benadrukt de advocaat van De Woonmensen. ,,Al in juni 2016 was duidelijk dat de huurovereenkomst niet zou worden verlengd, er is heel wat tijd over heen gegaan voordat de uitzetting is aangeschreven. Inmiddels is ook een sociaal wijkteam aan het kijken hoe ze geholpen kunnen worden.''

Vonnis

De rechter was na de pleidooien van beide advocaten dan ook duidelijk. ,,Ik leef met u mee, maar ik heb weinig bewegingsruimte. Ik moet het doen met de vonnissen die er al liggen. Uw verzoek wordt afgewezen. U weet dat u hulp in moet schakelen. Het kan ook helpen dat u tegen een zorgorganisatie zegt dat de rechter dit heeft bepaald.''