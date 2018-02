Korte tijd omleiding op A50 door ongeval

Zorgen over effecten 'Lelystad' op Klarenbeek

15:40 Het CDA in Apeldoorn maakt zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad, met name voor Klarenbeek. Actiegroep Red de Veluwe voorziet zelfs 'een enorme geluidsbelasting' voor Klarenbeek en oostelijk Apeldoorn.