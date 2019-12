Kou, honger, uitputting, ziekte en slaag: de laatste getuigen van de ‘hel van Rees’

Tranen vloeien rijkelijk op deze zaterdagmiddag in Groin, een buurtschapje bij het Duitse stadje Rees. Op deze onooglijke plek omringd door bedrijven staat een gedenkbord, vlak naast de ingang van een handel in tuinbenodigdheden. Echtgenotes en dochters van ex-dwangarbeiders leggen hier bloemstukken en plaatsen kaarsen. Dat deze plek ooit de ‘hel van Rees’ werd genoemd, is nu haast niet meer voor te stellen. Dan stapt Ap Gerritse naar voren om een bloemstuk te plaatsen. Hij houdt even stil, buigt in gedachten verzonken het hoofd.