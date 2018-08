'Koude douche' in weekend vol evenementen

Uitgerekend terwijl het barst van de activiteiten slaat komend weekend het weer om... De organisatoren van bijvoorbeeld de Kanaalconcerten, de kofferbakverkoop en Royal Polo at the Palace kunnen hun borst natmaken.

Weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup wond er dinsdag geen doekjes om: ,,Ik denk dat als je zaterdag wakker wordt, je denkt: wat is dit nou?'' Met veertien graden als maximum temperatuur en een grote kans op buien - ook stevige - wordt het bepaald niet aangenaam. ,,Een koude douche wil ik het noemen'', aldus Ribberink.

Kanaalconcerten

Als organisator van de Kanaalconcerten beseft Bert Huiskamp goed dat hij veel kan beïnvloeden, maar het weer niet. Hij heeft zich dan ook voorgenomen zich daar niet te druk om te maken. Met vrijdagavond een Abba Tribute op het podium in het kanaal en zaterdagavond Alain Clark met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, is het weer echter wel een belangrijke factor. ,,Voor de vips hebben we poncho's, de andere bezoekers zijn op hun eigen paraplu aangewezen. Het is niet anders'', zegt Huiskamp. ,,We zijn de afgelopen jaren in de watten gelegd met het weer, het kan ook een keer tegenvallen. Ik herinner me dat ik wel eens eerder eind augustus met een winterjas aan heb zitten kijken.''

Zijn organisatie tijdens het festival wel gesteund door weeramateur Roelof Jansen van Weerstation Twello, zegt Huiskamp. ,,Die kan voor ons tijdens het festival, de opbouw en de afbouw op honderd meter nauwkeurig voorspellen wat we kunnen verwachten, zodat we niet worden verrast door een windhoos of donderbui.''

Kofferbakverkoop

Eveneens langs het kanaal is komend weekeinde de laatste van acht zaterdagen Kofferbakverkoop op rij. Ziet organisator WHOE dat wel zitten of wordt de slotdag geschrapt? ,,Bij ons gaat het altijd door'', zegt coördinator Ben van der Velden. ,,De kaarten voor een plek zijn al verkocht. Hooguit zullen sommige mensen wegblijven als ze voorspellingen te slecht vinden. Die verschillen echter nogal. De een voorspelt om twaalf uur en vijf uur regen, volgens de ander wordt het de hele dag slecht. Tsja, tot dusver hebben we dit jaar niet mogen klagen met slechts één zaterdag waarop het regende. De rest van de keren hadden we donders mooi weer.''

Royal Polo