KPN vreest dat grote storing in Apeldoorn nog uren gaat duren

Huisarts Paul Habets roept politiek op door te pakken in strijd met overge­wicht, alcohol en roken: ‘Wij kunnen dit niet alleen’

22 februari Meer plekken om te bewegen, buurtcoaches, gezonde voeding op scholen en een suikertaks. Landelijke partijen zitten vol plannen om jong en oud gezond te houden. Prachtig, zegt de Ommer huisarts Paul Habets, maar er is toch echt een goede regionale aanpak nodig om mensen aan te zetten tot een betere leefstijl. ,,We zijn nog steeds een roepende in de woestijn.’’