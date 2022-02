Krijgen Apeldoorners Igor en Galina na vijftien jaar hun leven terug?

Als het levensverhaal van Igor en Galina Skrijevski uit Apeldoorn een filmscript zou zijn, was het nogal onrealistisch geweest. Het is alleen geen film, maar bittere werkelijkheid. Sinds 2007 leven ze in niemandsland. Stateloos. Ze bestaan niet, op papier althans. In hun strijd om een menswaardig bestaan, schrijven ze aanstaande vrijdag in de rechtbank in Zwolle een nieuw hoofdstuk.