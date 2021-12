Krijgt Apeldoorner Lukas (17) eindelijk zijn jeugdhonk of zit prijskaartje toch in de weg? ‘Nu dit weer’

Gesprek met omwonenden leidt tot begrip voor noodzaak jeugdhonk in Zuidbroek

Al heel snel nadat de Apeldoornse Lukas ten Napel in april kenbaar maakte dat hij graag een tijdelijk jeugdhonk wilde voor de jeugd in de wijk Zuidbroek zat er flink schot in de zaak. Toch is het inmiddels augustus en is er nog steeds geen hangplek voor de jeugd. Toch is er door het gesprek aan te gaan wel vooruitgang geboekt.

11 augustus