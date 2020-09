Krijgt drugscrimineel vat op buitengebied van Apeldoorn? ‘Je kunt slechts één keer weigeren’

UPDATE Bezoe­kersmo­ni­tor Veluwe wellicht blijvertje

15 september Waar kan ik naartoe om heerlijk tot rust te komen? En waar is het op dit moment hartstikke druk? Volgens Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft de ‘monitor bezoekersdrukte’ die eind juni de lucht in ging, de afgelopen maanden goed gewerkt. Daarom is die wellicht een blijvertje.