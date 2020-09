Kringloopwinkel de Hofstad na maand al uit jasje gegroeid

Hoe een cocaïne­spoor in Nijeveen leidde naar een loods vol steenkool in Apeldoorn

22 september In een loods op industrieterrein Kuipersveld in Apeldoorn is onlangs 120.000 kilo steenkool gevonden, waar mogelijk 15 procent cocaïne in was ‘opgelost’. Een vondst die in verband staat met het oprollen van een cocaïnewasserij in Nijeveen. Wat gebeurde er in Apeldoorn?