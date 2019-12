Kringloopwinkel Foenix in Apeldoorn ziet brood in grafkist

Het idee speelt al langer, zegt Foenix-directeur Arjin Jans. Een grafkist van gebruikt materiaal. Bekleed met bijvoorbeeld een oude trouwjurk. Hoe duurzaam wil je het hebben? ,,In 2017 voerden we de eerste verkennende gesprekken. We weten inmiddels zeker dat er belangstelling voor is. Een kist van bijvoorbeeld oude tafelbladen, of kastwanden. Al kan niet alles, er is veel wet- en regelgeving. Gelakt hout is bijvoorbeeld verboden.’’