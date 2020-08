Krista Walter vertrekt bij De Goede Woning in Apeldoorn

video Charmaine (26) opent eerste supschool van Apeldoorn: Lekker peddelen op het kanaal in hartje stad

16 augustus Suppen alleen maar een beetje peddelen in het water? Vergeet het maar. Surfen met een peddel is keihard werken, volgens Charmaine Douglas. Ze kan het weten want de Apeldoornse opende dit weekend haar eigen supschool, de eerste in de stad.