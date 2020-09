Kritiek en zorgen na herinrichting: ‘Koninginnelaan is er alleen maar onveiliger op geworden’

Rijden door de Koninginnelaan in Apeldoorn is op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Ook na de herinrichting is het flink uitkijken geblazen. Vorig jaar is de statige laan speciaal versmald om de snelheid uit het verkeer te halen en is er een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur ingesteld. Voor twee tegemoetkomende auto’s is de rijbaan met opzet niet breed genoeg gemaakt. Fietsers moeten nu vanwege geparkeerde auto’s uitwijken naar smalle rijbaan waar tegemoetkomende auto’s elkaar amper kunnen passeren, laat staan als ze een bus of een vrachtwagen passeren.