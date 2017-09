Kritiek op Accres in Apeldoorn moet les zijn voor Stedendriehoek

Gevoelige plannen zoals die voor windmolens of een enorm hoge lichtmast aan de eigen gemeentegrens, moeten in de regio Stedendriehoek worden overlegd met aangrenzende gemeenten. Dat wil Gemeente Belangen (GB) in Voorst.

De bezwaren van Pitch&Putt op Bussloo tegen de vermeende oneerlijke concurrentie door Accres in Apeldoorn, krijgen in ieder geval in Voorst een politiek gevolg. Gemeente Belangen ziet er aanleiding in voor een bredere discussie.

Wat is er aan de hand?

In Apeldoorn wil Accres een multi-activiteitencentrum neerzetten, waar bezoekers onder meer kunnen lasergamen, bowlen, en ontsnappen uit een escaperoom. Maar Accres is volledig eigendom van de gemeente Apeldoorn en daarmee is de concurrentie voor zijn bedrijf 'oneerlijk', zegt Pitch&Putt-eigenaar Van Roosmalen. Ook collega-ondernemers hebben hun bezwaren inmiddels aan Apeldoorn kenbaar gemaakt.

Maar de gemeente Apeldoorn vindt niet dat sprake is van oneerlijke concurrentie. Ze noemen de plannen van Accres 'vernieuwend' en het gebruikmaken van schaalvoordelen 'goed ondernemerschap'. Ook Accres zelf weerspreekt de aantijgingen.

Belangen

Gemeente Belangen in Voorst deelt het gevoel van 'valse' concurrentie wél, zegt fractievoorzitter Edo Horstman. ,,De gemeente Apeldoorn zal zeggen dat het onze gemeente niets aan gaat, maar dat is me toch te kort door de bocht. Zeker nu er zoals hier belangen van Voorster ondernemers worden geschaad."

Gevoelige onderwerpen