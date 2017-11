Kritiek op ruime winkeltijden in Apeldoorn in december

Minister ​Bijleveld koninklijk onderscheiden bij afscheid van Overijssel

18:05 Ank Bijleveld is vrijdag bij haar afscheid als Commissaris van de Koning in Overijssel benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De koninklijke onderscheiding werd opgespeld door de Zwolse burgemeester Henk-Jan Meijer.