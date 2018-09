Kritiek op toekomstig micro-bosje in Apeldoorn

Een tiny forest oftewel een mini-bos midden in de stad: een ludiek symbool, weggegooid geld of een mooie toevoeging? De gemeente Apeldoorn rekent op het laatste, een bosbouwkundige uit Arnhem is uitgesproken kritisch.

Natuurorganisatie IVN laat in een aantal steden de komende tijd tiny forests aanleggen: micro-bossen met de oppervlakte van een tennisbaan. Dat kan dankzij een gift van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Apeldoorn is een van de steden. Deze week werd bekend dat het eerste van vier tiny forests in Apeldoorn in de wijk Zevenhuizen komt.

Juichverhaal

Tinka Chabot, die de hogere bosbouwschool volgde, is uitgesproken kritisch over het project. ,,Het gaat tegen alle bosbouwkundige principes in.'' Er wordt volgens haar onvoldoende rekening gehouden met de ruimte die bomen nodig hebben om goed te kunnen groeien. Waardoor de kans groot is dat een tiny forest na een paar jaar als mislukt project eindigt, meent ze. ,,Het eerste jaar is zoiets mooi, maar die sprietjes worden groot, gaan met elkaar concurreren. Uiteindelijk blijven er drie bomen en wat struiken aan de rand over. Dat kan je geen bos noemen.''

,,Ik ben een groot voorstander van het vergroenen van steden. Maar dit is een erg dure manier en zonde van de inzet en het enthousiasme van kinderen: uiteindelijk wordt het een deceptie. En dan wordt er nu een jubel- en juichverhaal omheen gemaakt.''

Positief

Chabot kaartte haar kritiek aan bij de Wageningen Universiteit (WUR), die onderzoek doet naar de bosjes. In mailwisseling zeggen de onderzoekers de door haar aangedragen kritiekpunten 'ook op het netvlies te hebben' voor eventueel vervolgonderzoek. Uit een eerste onderzoek concludeert de WUR evenwel dat de tiny forests goed zijn voor de biodiversiteit in een stad. Het eerste tiny forest is zo'n drie jaar geleden aangelegd in Zaandam. Die gemeente is tevreden, en verwijst naar de positieve resultaten van het genoemde WUR-onderzoek.

Aanvulling