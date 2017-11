Kroegen willen langer open tijdens Serious Request in Apeldoorn

Meerdere horecagelegenheden, waaronder Spicebrush en Chillerz Lounge, zijn van plan om tijdens Serious Request 24 uur per dag door te knallen. De officiële toestemming moet nog komen, maar de gemeente is bereid mee te werken.

Bart de Haas, eigenaar van Café de Paris en Spicebrush, verwacht niet dat zijn zaak tijdens Serious Request 's nachts plat wordt gelopen. In het weekend zal dat wellicht anders zijn, maar op doordeweekse dagen is de kans groot dat het in de kleine uurtjes erg rustig is bij het Glazen Huis op het Marktplein. Toch wil De Haas Spicebrush de klok rond open gooien. Dat heeft volgens hem alles te maken met gastvrijheid. ,,Het kan niet zo zijn dat er 's nachts mensen kou staan te lijden bij het Glazen Huis, en er dan geen plek is waar ze heen kunnen gaan om op te warmen."

Aanvraag

Of de andere kroegbazen aan het Raadhuisplein het voorbeeld van De Haas volgen, is nog onduidelijk. ,,We hebben wel een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de gemeente." Als die wordt gehonoreerd, hebben alle horecagelegenheden aan het plein van maandag 18 tot en met zondag 24 december de mogelijkheid om dag en nacht door te gaan. Maar volgens De Haas willen zijn collega's eerst de kat uit de boom kijken voordat zij besluiten om een nacht door te halen.

Aan het Caterplein spelen ook enkele horecaondernemers met de gedachte om gedurende Serious Request dag en nacht open te gaan, weet Jacco Talen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Apeldoorn en eigenaar van De Babbel.

,,Maar daarover nemen ze pas een definitief besluit als ze de toestemming van de gemeente op zak hebben."