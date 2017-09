Kroegtijger heeft weinig keuze in Apeldoorn

Van de 22 grootste gemeenten in Nederland, kent Apeldoorn de laagste kroegdichtheid. Nederland telde in 2016 gemiddeld één café per 1.897 inwoners. In Apeldoorn ligt dat aantal op één op 2.447, terwijl Maastricht met één café per 771 inwoners, de hoogste kroegdichtheid kent.

Dat blijkt een onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Het aantal kroegen in Nederland is aan het afnemen. Telde ons land in 2007 nog 4.158 cafe's, in 2016 waren dat er nog 3.722. Daarbij moet worden aangetekend dat de grootste daling zich manifesteerde in de periode tot 2012. De laatste jaren lijkt de natte horeca zich te stabiliseren. In 7 van de 22 grootste steden in ons land, is het aanbod juist gestegen sinds 2012.

Dat geldt overigens niet voor Apeldoorn. De Veluwse stad telde in 2016 in totaal 65 kroegen. In 2012 waren dat er 68 en in 2007 stond de teller nog op 73.