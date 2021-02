KSG start in coronatijd met een nieuw concept: tweetalige havo

WK SCHANSSPRINGEN Na flinke tegenslag moet Apeldoorn­se Sara Marita Kramer mentale veerkracht tonen op WK

23 februari Diskwalificatie door een verkeerd zittend pak, uitsluiting van deelname door een verkeerde coronatest. De start van het seizoen van Sara Marita Kramer, de in Apeldoorn geboren schansspringster, was met drie World Cupzeges uitmuntend, maar de laatste weken sloeg het noodlot toe. Vandaag (dinsdag) begint het WK in Oberstdorf.